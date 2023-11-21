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В среду ожидается морозная погода

rus.tvnet.lv/LETA
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Морозная погода
Морозная погода Фото: Edijs Pālens/LETA

В среду утром, 21 ноября, температура воздуха в Латвии опустится до -2...-9 градусов, в Видземе и Латгале возможны морозы до -12 градусов, прогнозируют синоптики.

Вечером во вторник и в ночь на среду во многих регионах страны пройдет снег, дороги станут скользкими.

В среду ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха составит 0…-6 градусов, будет дуть слабый ветер.

В Риге ночью пройдет небольшой снег, а в среду ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха составит -5 градусов утром и -3 градуса днем.

Галерея: Холодная погода в Латвии

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