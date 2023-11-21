В среду ожидается морозная погода

Вечером во вторник и в ночь на среду во многих регионах страны пройдет снег, дороги станут скользкими.

В среду ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха составит 0…-6 градусов, будет дуть слабый ветер.

В Риге ночью пройдет небольшой снег, а в среду ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха составит -5 градусов утром и -3 градуса днем.

Галерея: Холодная погода в Латвии