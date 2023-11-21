VUGD предупреждает о сильном ветре в прибрежных районах

В предупреждении службы отмечается, что ночью в прибрежных районах усилится южный, юго-западный ветер с порывами от 25 до 28 метров в секунду, а утром в среду ветер сменится на западный.

Сломанные деревья, незакрепленные предметы или мусор могут стать причиной повреждений и разрушений. Возможны отключения электроэнергии, говорится в предупреждении.

Ранее сообщалось, что среду утром температура воздуха в Латвии опустится до -2...-9 градусов, в Видземе и Латгале возможны морозы до -12 градусов, прогнозируют синоптики.

Вечером во вторник и в ночь на среду во многих регионах страны пройдет снег, дороги станут скользкими.

В среду ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха составит 0…-6 градусов, будет дуть слабый ветер.

В Риге ночью пройдет небольшой снег, а в среду ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха составит -5 градусов утром и -3 градуса днем.