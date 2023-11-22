Синоптики предупреждают: ночью ожидается метель, буря и дождь

Видимость во время метели уменьшится до 100-500 метров, дороги станут скользкими, местами образуются заносы, а сломанные ветром деревья или ветки могут перегородить дороги.

Наиболее сильные осадки ожидаются в Курземе, больше всего снега выпадет в западной и центральной части Видземе и в Селии. Высота снежного покрова местами превысит 10 см, но из-за метели будет неравномерной.

Ночью усилится южный, юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с, местами на западе и в центральной части страны до 24 м/с, на западном побережье Курземе до 29 м/с. Днем ветер ослабнет, но затем вновь усилится.

Минимальная температура составит от -9 градусов в Латгале до +4 градусов на западном побережье Курземе, максимальная - от -1 градуса у границы с Россией до +9 градусов на южном побережье Курземе.

В четверг будет преимущественно облачно, местами возможны осадки, преимущественно дождь, на востоке - снег. Возможны также грозы и град.

В Риге в ночь на 23 ноября ожидаются осадки в виде снега, а днем - дождь. Ночью юго-западный ветер будет порывистым до 20 метров в секунду. Температура воздуха повысится от -5 градусов ночью до +4 градусов днем.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильном снеге, метели и ветре на большей части территории страны.