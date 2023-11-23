В пятницу местами ожидается сильный снег, а на побережье потеплеет до +4 градусов

Ночью сильный снег ожидается преимущественно на северо-востоке страны, днем - в других регионах Латвии. В некоторых районах возможны грозовые дожди с градом. В Видземе и Латгале снежный покров в пятницу станет толще примерно на десять сантиметров.

Дороги во многих местах будут скользкими. Ночная и дневная температура ожидается в диапазоне от -2 градусов на границе с Россией до +4 градусов на побережье.

24.11. Lielākoties mākoņains, dienā rietumos brīžiem debesis skaidrosies. Pa laikam nokrišņi - lietus, slapjš sniegs, austrumos arī sniegs. Mērens R puses vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-18 m/s, naktī jūras piekrastē arī līdz 22 m/s. Gaisa t. naktī un dienā -1…+4°. pic.twitter.com/0m39e8aF8i — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 23, 2023

Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного порывами до 13-18 метров в секунду, ночью местами на побережье - до 23 метров в секунду. Днем на северо-востоке страны будет преобладать безветренная погода.

В Риге в пятницу ожидаются осадки, умеренный западный, северо-западный ветер, на море порывами до 19 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем - в пределах +1...+4 градусов.