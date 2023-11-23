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В пятницу местами ожидается сильный снег, а на побережье потеплеет до +4 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Снег. Иллюстративное фото.
Снег. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу в Латвии временами ожидается дождь и снег, местами сильный снег, прогнозируют синоптики.

Ночью сильный снег ожидается преимущественно на северо-востоке страны, днем - в других регионах Латвии. В некоторых районах возможны грозовые дожди с градом. В Видземе и Латгале снежный покров в пятницу станет толще примерно на десять сантиметров.

Дороги во многих местах будут скользкими. Ночная и дневная температура ожидается в диапазоне от -2 градусов на границе с Россией до +4 градусов на побережье.

Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного  порывами до 13-18 метров в секунду, ночью местами на побережье - до 23 метров в секунду. Днем на северо-востоке страны будет преобладать безветренная погода.

В Риге в пятницу ожидаются осадки, умеренный западный, северо-западный ветер, на море порывами до 19 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем - в пределах +1...+4 градусов.

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