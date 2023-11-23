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В пятницу по всей стране ожидается дождь и снег, местами осадки будут сильными

rus.tvnet.lv/LETA
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Снег. Иллюстративное фото.
Снег. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В последнюю пятницу ноября на большей части территории Латвии ожидается дождь и снег, местами осадки будут сильными, прогнозируют синоптики.

С утра и вечером дороги обледенеют, днем условия движения улучшатся.

Ожидается облачная погода, солнце местами появится лишь ненадолго. В Видземе будет дуть слабый ветер, в других районах - умеренный западный, северо-западный ветер, на западном побережье Курземе сохранятся порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге ожидаются осадки, периодически - в виде интенсивного мокрого снега. Порывистый северо-западный ветер стихнет, а температура воздуха составит +2...+4 градуса.

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