В пятницу по всей стране ожидается дождь и снег, местами осадки будут сильными

В последнюю пятницу ноября на большей части территории Латвии ожидается дождь и снег, местами осадки будут сильными, прогнозируют синоптики.
С утра и вечером дороги обледенеют, днем условия движения улучшатся.
Ожидается облачная погода, солнце местами появится лишь ненадолго. В Видземе будет дуть слабый ветер, в других районах - умеренный западный, северо-западный ветер, на западном побережье Курземе сохранятся порывы до 18 метров в секунду.
Температура воздуха составит -1...+4 градуса.
В Риге ожидаются осадки, периодически - в виде интенсивного мокрого снега. Порывистый северо-западный ветер стихнет, а температура воздуха составит +2...+4 градуса.
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