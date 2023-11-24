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Из-за сильных осадков в реках Курземе резко поднялся уровень воды; в силе желтое предупреждение

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Мост через реку
Мост через реку Фото: Ivars Soikāns/LETA

Из-за сильных осадков в нескольких реках Курземе быстро поднялся уровень воды, пик дождей ожидается в пятницу и субботу, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

До обеда субботы в Курземе в силе предупреждение желтого уровня о высоком уровне воды в реках. Местами может затопить низины и другие низкие места.

В течение последних суток уровень воды в реках Барта и Дурбе повысился почти на два метра. В Риве и Ужаве он поднялся примерно на метр. В других реках Курземе, в которых проводятся замеры, повышение уровня воды было меньше.

В центральной и восточной частях страны уровень воды немного колеблется.

По прогнозам гидрологов, в конце этой недели с приходом более холодной погоды речной сток начнет уменьшаться. В водоемах начнет образовываться лед. В конце ноября и начале декабря на большинстве рек Латвии образуется и укрепится ледяной покров.

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