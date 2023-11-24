В Алуксне выпало уже 16 сантиметров снега

Глубина снега на Алуксненской наблюдательной станции увеличилась с четырех сантиметров вечером в четверг до 16 сантиметров в пятницу утром, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Второй по толщине снежный покров, 11 см в Пиедруе Краславского края, за ним следует Дагда с 10 см.
В Мадоне и Рожупе Ливанского края земля покрыта 9 сантиметрами снега, в Скривери и Сигулде снежный покров на один сантиметр меньше. На большей части Латгале и Видземе снежный покров составляет 3-6 см, а в Курземе, Земгале и на Видземском побережье снега нет или его менее двух сантиметров.
Как уже сообщалось, в последнюю пятницу ноября на большей части территории Латвии ожидается дождь и снег, местами осадки будут сильными.
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