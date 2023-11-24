В Алуксне выпало уже 16 сантиметров снега

В Мадоне и Рожупе Ливанского края земля покрыта 9 сантиметрами снега, в Скривери и Сигулде снежный покров на один сантиметр меньше. На большей части Латгале и Видземе снежный покров составляет 3-6 см, а в Курземе, Земгале и на Видземском побережье снега нет или его менее двух сантиметров.