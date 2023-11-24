Мороз до -20 градусов и 30 сантиметров снега: какую погоду ждать в ближайшие две недели

Как сообщает агентство LETA, в конце этой недели возможны прояснения, более солнечной погода будет в воскресенье. В субботу пройдет небольшой снег, местами он будет сильным. В воскресенье снег прогнозируется в основном в Латгале, кроме того, снег принесут тучи с Рижского залива - он может затронуть Тукумский край и Юрмалу, и осадки могут быть сильными.

Температура воздуха в основном будет держаться ниже нуля.

В воскресенье ночью и с утра местами под ясным небом может похолодать до -15 градусов, днем же температура воздуха составит -1...-8 градусов.

В воскресенье и в понедельник сильный циклон принесет в Украину бурю с сильным дождем и метелью, в начале следующей недели он повлияет и на погоду в Латвии. Ожидается, что в течение недели Латвию затронут еще один или два циклона.

В первый адвент толщина снежного покрова в Латгале и Видземе может достичь 30 сантиметров, но глубокий снег возможен и в других районах страны, так как самые сильные осадки часто будут из туч, образующихся над морем. В течение декабря снежный покров может вырасти еще больше.

Температура воздуха преимущественно будет держаться в пределах 0...-10 градусов, но

местами под ясным небом и при отсутствии ветра в темное время суток столбик термометра может опуститься до -15...-20 градусов.