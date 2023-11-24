В субботу ожидаются сильные снегопады

Автомобильные дороги будут скользкими. Местами ожидаются прояснения и солнечная погода. В основном будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, в Курземе - северный.

Температура воздуха ночью понизится до 0...-6 градусов, в некоторых районах на северо-востоке страны - до -9 градусов. Максимальная температура днем составит +1...-4 градуса, на северо-востоке - до -6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами будет идти снег, усиление снегопада ожидается в пятницу вечером. Будет дуть слабый, преимущественно северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит от 0 до -3 градусов.

Галерея: Снег в Риге