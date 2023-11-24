Пт, 24.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В субботу ожидаются сильные снегопады

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Jānis Škapars / TVNET

В субботу, 25 ноября, на большей части территории Латвии временами будет идти небольшой снег, а местами ожидается сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

Автомобильные дороги будут скользкими. Местами ожидаются прояснения и солнечная погода. В основном будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, в Курземе - северный.

Температура воздуха ночью понизится до 0...-6 градусов, в некоторых районах на северо-востоке страны - до -9 градусов. Максимальная температура днем составит +1...-4 градуса, на северо-востоке - до -6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами будет идти снег, усиление снегопада ожидается в пятницу вечером. Будет дуть слабый, преимущественно северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит от 0 до -3 градусов.

Галерея: Снег в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Наверх