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Фото ⟩ В ночь на воскресенье в Латвии ожидается сильный снегопад

rus.tvnet.lv/LETA
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Мужчина под снегом.
Мужчина под снегом. Фото: Evija Trifanova/LETA

Ночью местами в центральных районах Латвии ожидается сильный снегопад, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью ожидается облачная погода, однако местами небо прояснится. Во многих районах пройдет снег, местами в центральных районах снегопад будет сильным.

Участники движения должны быть осторожны, так как на дорогах образуется гололед и во время снегопада видимость будет снижена до 500-1000 метров.

Будет дуть слабый северо-восточный, северный ветер, в прибрежных районах он будет умеренным. Минимальная температура воздуха составит -2…-7 градусов, а в Видземе - от -7 до -11 градусов.

В Риге ночью ожидается облачная погода, к утру небо прояснится. В первой половине ночи ожидается снег. Будет преобладать слабый северо-восточный ветер, воздух остынет до -4...-6 градусов.

Фото: Снег в Риге

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