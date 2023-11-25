Фото ⟩ В ночь на воскресенье в Латвии ожидается сильный снегопад

Ночью ожидается облачная погода, однако местами небо прояснится. Во многих районах пройдет снег, местами в центральных районах снегопад будет сильным.

Rīgas līča mākoņi šodien un naktī uz svētdienu lokāli sagādās ļoti stipru snigšanu - vietām Tukuma novadā, Jūrmalā un tās apkārtnē var uzsnigt vairāk nekā 20cm sniega. Te redzamas divas versijas par gaidāmajiem nokrišņiem līdz nakts vidum. Nokrišņu radars: https://t.co/3U9RYlVUwI pic.twitter.com/gHlHVd3tuI — Jānis Trallis (@meteozinas) November 25, 2023

Участники движения должны быть осторожны, так как на дорогах образуется гололед и во время снегопада видимость будет снижена до 500-1000 метров.

Будет дуть слабый северо-восточный, северный ветер, в прибрежных районах он будет умеренным. Минимальная температура воздуха составит -2…-7 градусов, а в Видземе - от -7 до -11 градусов.

26.11. Mākoņains, vietām skaidrosies. Naktī daudzviet, C rajonos stipri, dienā vietām snigs. Ceļi būs slideni, un redzamība snigšanas laikā pasliktināta! Pūtīs lēns līdz mērens ZA, Z vējš. Gaisa temperatūra naktī -2…-7°, Vidzemē -7…-11°, dienā -1…-6°. pic.twitter.com/CQKYRxFpPd — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 25, 2023

В Риге ночью ожидается облачная погода, к утру небо прояснится. В первой половине ночи ожидается снег. Будет преобладать слабый северо-восточный ветер, воздух остынет до -4...-6 градусов.

Фото: Снег в Риге