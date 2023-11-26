Фото ⟩ В ночь на понедельник местами температура понизится до -15 градусов

Ночью в западной части Латвии температура воздуха может понизиться до -15 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью облачность в небе будет переменной, однако на востоке облаков в целом будет гораздо больше. Местами ожидается небольшой снег, дороги будут скользкими.
Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до -5...-10 градусов, однако местами на западе страны воздух остынет до -11...-15 градусов.
В Риге ночь пройдет с переменной облачностью, а утром ожидается небольшой снег. Тротуары и проезжая часть будут скользкими. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до -7...-9 градусов.
🌨️Jaunnedēļ saglabāsies sals un turpinās palielināties sniega sega— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 26, 2023
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