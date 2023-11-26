Фото ⟩ В ночь на понедельник местами температура понизится до -15 градусов

Ночью облачность в небе будет переменной, однако на востоке облаков в целом будет гораздо больше. Местами ожидается небольшой снег, дороги будут скользкими.

Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до -5...-10 градусов, однако местами на западе страны воздух остынет до -11...-15 градусов.

В Риге ночь пройдет с переменной облачностью, а утром ожидается небольшой снег. Тротуары и проезжая часть будут скользкими. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до -7...-9 градусов.