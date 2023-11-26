Фото ⟩ В понедельник ожидается морозная и преимущественно облачная погода

Местами пройдет небольшой снег, больше осадков ожидается вечером на востоке страны, где возможна и небольшая метель. Дороги местами обледенеют.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, в восточных районах и местами на побережье ожидаются порывы до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит -1...-6 градусов.

В Риге понедельник будет облачным, без значительных осадков. При слабом северном ветре температура воздуха поднимется до -2...-4 градусов.