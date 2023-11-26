Фото ⟩ В понедельник ожидается морозная и преимущественно облачная погода

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, больше солнца будет в Курземе, прогнозируют синоптики.
Местами пройдет небольшой снег, больше осадков ожидается вечером на востоке страны, где возможна и небольшая метель. Дороги местами обледенеют.
Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, в восточных районах и местами на побережье ожидаются порывы до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит -1...-6 градусов.
В Риге понедельник будет облачным, без значительных осадков. При слабом северном ветре температура воздуха поднимется до -2...-4 градусов.
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