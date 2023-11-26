Неутешительный прогноз: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

В ближайшие дни местами в Латвии ожидается снег, однако более широкая зона осадков достигнет Латвии в самом конце ноября, когда во многих местах продолжительное время будет идти снег, а снежный покров существенно увеличится.

Всю неделю погода будет оставаться холодной, ночью местами столбик термометра опустится до отметки -15 градусов, да и в начале декабря погода существенно не изменится. Низкая температура воздуха вместе с регулярным снегопадом сделает дороги и тротуары скользкими.

В начале последней недели ноября солнце будет скрываться за облаками, а на востоке страны облаков будет еще больше. Местами ожидается снег, в понедельник, 27 ноября, он будет небольшим, а во вторник, 28 ноября, осадки будут интенсивнее, поэтому местами снежный покров может увеличиться еще на 5-9 сантиметров.