Неутешительный прогноз: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

На следующей неделе в Латвии сохранятся морозы и продолжит увеличиваться снежный покров, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ближайшие дни местами в Латвии ожидается снег, однако более широкая зона осадков достигнет Латвии в самом конце ноября, когда во многих местах продолжительное время будет идти снег, а снежный покров существенно увеличится.
Всю неделю погода будет оставаться холодной, ночью местами столбик термометра опустится до отметки -15 градусов, да и в начале декабря погода существенно не изменится. Низкая температура воздуха вместе с регулярным снегопадом сделает дороги и тротуары скользкими.
В начале последней недели ноября солнце будет скрываться за облаками, а на востоке страны облаков будет еще больше. Местами ожидается снег, в понедельник, 27 ноября, он будет небольшим, а во вторник, 28 ноября, осадки будут интенсивнее, поэтому местами снежный покров может увеличиться еще на 5-9 сантиметров.
Северный ветер от слабого до умеренного во вторник утром сменится южным, юго-западным. Как в дневные, так и в ночные часы воздух будет холодным, ночью он остынет до -5…-10 градусов, а на западе страны столбик термометра опустится до отметки -10…-15 градусов. В светлые часы суток температура воздуха составит -1...-6 градусов, только во вторник на морском побережье будет около 0 градусов.
Середина недели принесет богатую осадками и характерную для зимы погоду, так как Латвию пересечет зона осадков, в результате чего во многих местах ожидается продолжительный снег, местами осадки будут сильными, поэтому сугробы станут существенно выше.
В среду, 29 ноября, также усилится северо-восточный, северный ветер, что приведет к метели и снежным заносам. Кроме того, во время снегопада существенно ухудшится видимость и дороги по-прежнему будут скользкими. Столбик термометра, как и в начале недели, во многих местах будет круглосуточно держаться ниже отметки -5 градусов.
В первые дни декабря погода будет спокойной, местами ожидается снег, но интенсивность осадков будет меньше, чем в предыдущие дни. На большей части страны сохранятся морозы.
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