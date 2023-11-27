В Латвии побито еще три рекорда холода

Температура воздуха в Руцаве понизилась до -10,8 градуса, в свою очередь в Стальгене, где размещена наблюдательная станция "Елгава", она опустилась до -14,7 градуса.

В понедельник до 5 часов утра самая низкая температура воздуха была в Салдусе - она опустилась до -13,2 градуса. Еще больший мороз был зарегистрирован в Стенде, где в 4 часа ночи столбик термометра показывал -14,5 градуса, однако рекорд холода 27 ноября на этой наблюдательной станции - минус 15 градусов в 1989 году.

Утром в понедельник на большей части территории страны наблюдается облачная погода, термометры показывают -5...-8 градусов, в западных районах облаков меньше, а температура воздуха местами ниже -10 градусов, в свою очередь местами на побережье Северного Курземе она составляет всего -2...-3 градуса.

Местами идет небольшой снег. Самый глубокий снег - 15 сантиметров в Калнциеме, 17 сантиметров в Ливанском крае и 18 сантиметров в Дагде и Пиедруе Краславского края.

Дует слабый ветер, в Латгале - умеренный северный ветер.

В Риге утро облачное, дует слабый северо-восточный ветер, температура воздуха составляет -6...-7 градусов.

В воскресенье максимальная температура воздуха на наблюдательных станциях LVĢMC составила от -6,8 градуса в Руйиене до -0,8 градуса в Павилосте.