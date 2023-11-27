В ночь на вторник в Латвии ожидаются снег и метель

В понедельник вечером на востоке Латвии ожидаются снег и метель, в ночь на вторник, 28 ноября, снег пойдет уже на большей части территории страны, прогнозируют синоптики.
Местами возможны сильные осадки, а также метель. Северный, северо-западный ветер на южном побережье Рижского залива порывами усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха понизится до -2...-9 градусов.
Во вторник в некоторых регионах выглянет солнце, в других ожидается снег, местами на побережье - сильный. Будет дуть слабый западный ветер, который перейдет в южный. Максимальная температура воздуха составит +1...-4 градуса, в восточных краях - до -6 градусов.
В Риге в ночь на вторник ожидается метель, а северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 16 метров в секунду. Утром ветер сменит направление на юго-западное и станет слабее, временами будет идти снег. Температура воздуха ночью и днем составит около -2 градусов.
Галерея: Зима в Латвии
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