В ночь на вторник в Латвии ожидаются снег и метель

Местами возможны сильные осадки, а также метель. Северный, северо-западный ветер на южном побережье Рижского залива порывами усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха понизится до -2...-9 градусов.

Во вторник в некоторых регионах выглянет солнце, в других ожидается снег, местами на побережье - сильный. Будет дуть слабый западный ветер, который перейдет в южный. Максимальная температура воздуха составит +1...-4 градуса, в восточных краях - до -6 градусов.

В Риге в ночь на вторник ожидается метель, а северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 16 метров в секунду. Утром ветер сменит направление на юго-западное и станет слабее, временами будет идти снег. Температура воздуха ночью и днем составит около -2 градусов.

Галерея: Зима в Латвии