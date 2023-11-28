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До -16 градусов. Местами ночь на среду будет очень холодной

rus.tvnet.lv/LETA
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Зимний пейзаж
Зимний пейзаж Фото: Evija Trifanova/LETA

В ночь на среду в некоторых регионах Латвии, особенно в Латгале, температура воздуха при ясном небе опустится до -11...-16 градусов, прогнозируют синоптики.

При облачном небе воздух остынет до -4...-9 градусов, местами пройдет небольшой снег.

В среду выглянет солнце, а во второй половине дня через Латвию с юго-востока начнет проходить обширная зона осадков, местами в Латгале ожидается сильный снег и небольшая метель.

Будет дуть слабый ветер, в Латгале - умеренный северный, северо-восточный. Температура воздуха днем составит -2...-7 градусов.

В Риге в предпоследний день ноября ожидается переменная облачность, к вечеру начнется снег. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, вечером переходящий в северный. Температура воздуха опустится до -7 градусов ночью и до -4 градусов в середине дня.

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