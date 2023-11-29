На Латвию надвигается циклон: во второй половине дня начнется снегопад

На побережье Курземе еще возможен сильный снег,

а во второй половине дня с юго-востока в Латвию придет обширная зона осадков - в Латгале и Селии начнется снегопад.

Ближе к вечеру и в четверг снегопад ожидается уже почти по всей стране, поэтому Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое и оранжевое предупреждения. К пятнице местами выпадет более 15 сантиметров снега.

Максимальная температура воздуха составит -3...-7 градусов, в Курземе - до -1 градуса.

В Риге в среду будет солнечно, до вечера осадков не ожидается. Температура воздуха составит до -4 градусов.

С Украины на север Европы движется обширный циклон, который достигнет стран Балтии в четверг и пятницу.

Галерея: Зима в Риге