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На Латвию надвигается циклон: во второй половине дня начнется снегопад

rus.tvnet.lv/LETA
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Метель. Иллюстративное фото.
Метель. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 29 ноября, во многих регионах Латвии будет солнечно, прогнозируют синоптики.

На побережье Курземе еще возможен сильный снег,

а во второй половине дня с юго-востока в Латвию придет обширная зона осадков - в Латгале и Селии начнется снегопад.

Ближе к вечеру и в четверг снегопад ожидается уже почти по всей стране, поэтому Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое и оранжевое предупреждения. К пятнице местами выпадет более 15 сантиметров снега.

Максимальная температура воздуха составит -3...-7 градусов, в Курземе - до -1 градуса.

В Риге в среду будет солнечно, до вечера осадков не ожидается. Температура воздуха составит до -4 градусов.

С Украины на север Европы движется обширный циклон, который достигнет стран Балтии в четверг и пятницу.

Галерея: Зима в Риге

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