Синоптики сделали прогноз на декабрь: возможна оттепель

В среду вечером и в четверг ожидаются сильные снегопады. К пятнице, 1 декабря, в некоторых регионах страны, особенно в Латгале, выпадет более 15 см снега. На следующей неделе ожидается меньше снега, но облака с моря принесут сильный снег в западные и центральные регионы страны.

Температура воздуха составит от 0 до -10 градусов, местами при ясном небе, в основном на востоке страны, столбики термометров опустятся до -15...-20 градусов.

Около 10 декабря и позже могут активизироваться атлантические циклоны, которые принесут в Латвию теплый воздух с порывистым ветром, и температура воздуха может повыситься до +2...+7 градусов.

Галерея: Зима в Риге