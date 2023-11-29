Синоптики сделали прогноз на декабрь: возможна оттепель

На предстоящей неделе в Латвии сохранится холодная и снежная погода, а в середине декабря, согласно прогнозам, возможна оттепель.
В среду вечером и в четверг ожидаются сильные снегопады. К пятнице, 1 декабря, в некоторых регионах страны, особенно в Латгале, выпадет более 15 см снега. На следующей неделе ожидается меньше снега, но облака с моря принесут сильный снег в западные и центральные регионы страны.
Температура воздуха составит от 0 до -10 градусов, местами при ясном небе, в основном на востоке страны, столбики термометров опустятся до -15...-20 градусов.
Около 10 декабря и позже могут активизироваться атлантические циклоны, которые принесут в Латвию теплый воздух с порывистым ветром, и температура воздуха может повыситься до +2...+7 градусов.
Галерея: Зима в Риге
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