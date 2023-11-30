В Риге образовался самый большой за последние два года снежный покров

Предыдущий самый толстый слой снега на этой наблюдательной станции составлял 19 сантиметров, что было зафиксировано 11 марта этого года. И в прошлом году максимальная глубина снега составляла 19 сантиметров - такой снег был в центре Риги 12-14 декабря.

В 2021 году самый толстый снежный покров составил 28 сантиметров и был зафиксирован 6 февраля, в свою очередь 4 декабря того же года глубина снега на метеорологической станции в центре Риги достигла 25 сантиметров.

Больше всего снега в последние годы в центре Риги в ноябре было зарегистрировано в 2016 году - 25 сантиметров 6 ноября. В свою очередь в 2010 и 2011 годах глубина снег в столице достигала 60 сантиметров.

В четверг к пяти часам утра больше всего снега было на наблюдательных станциях в Латгале - в Дагде, Пиедруе Краславского края и в Рожупе Ливанского края толщина снежного покрова составляла 26-27 сантиметров. Более 20 сантиметров снега выпало и в других местах в восточной и центральной частях страны.

С вечера среды больше всего снежный покров - на 11-14 сантиметров - вырос в Даугавгриве, центре Риги, Огресгалсе и Бауске. В свою очередь в юго-западной части Курземе снега практически не было.