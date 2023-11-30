В четверг снег продолжится, но осадков будет меньше, чем ночью

Погода будет пасмурной. Ветер - преимущественно слабый, в основном западный, который перейдет в юго-западный.

Максимальная температура воздуха составит 0...-5 градусов, в некоторых районах Курземского побережья столбик термометра может подняться чуть выше нуля.

В Риге в последний день ноября тоже ожидается продолжительный снег, но не такой сильный, как ночью. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до -2 градусов.

Как уже сообщалось, в последнее утро ноября на наблюдательной станции в центре Риги зафиксирован снежный покров толщиной 21 сантиметр - это самый большой снежный покров с начала декабря 2021 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг к пяти часам утра больше всего снега было на наблюдательных станциях в Латгале - в Дагде, Пиедруе Краславского края и в Рожупе Ливанского края толщина снежного покрова составляла 26-27 сантиметров. Более 20 сантиметров снега выпало и в других местах в восточной и центральной частях страны.

С вечера среды больше всего снежный покров - на 11-14 сантиметров - вырос в Даугавгриве, центре Риги, Огресгалсе и Бауске. В свою очередь в юго-западной части Курземе снега практически не было.