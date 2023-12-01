В первый день декабря слой снега в Латвии достигает 30 см

30 см снега в пять утра было на станции наблюдения "Сили", в Рожупе Ливанского края, на сантиметр меньше - в "Лиелпечи", недалеко от Огресгалы Огрского края. Снег глубиной 28 см покрыл Дагду и Пиедрую в Краславском крае, а в Скривери и Сигулде в 5 часов утра было 27 и 26 см снега соответственно.

Снежный покров толщиной 25 см зарегистрирован в Алуксне, Калнциемсе, Резекне и Зосени. Почти всю Латгале, Селию и Видземе покрывает минимум 20 см снега, такой же густой слой снега в Руцаве, а на большей части Курземе и Земгале землю покрывает 8-16 см снега.

В пятницу во многих регионах Латвии ожидается небольшой снег, самый сильный снегопад пройдет в Видземе, прогнозируют синоптики.

Местами выглянет солнце, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит +1...-4 градуса, на севере Видземе - до -6 градусов.

В Риге первый день декабря будет облачным, возможен снег. Температура воздуха будет около нуля.