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Снег и мороз сохранятся и на следующей неделе

rus.tvnet.lv/LETA
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Снегопад в Риге. Иллюстративное фото.
Снегопад в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

На следующей неделе в Латвии сохранится снежная и холодная погода, но снега ожидается меньше, чем в конце ноября, прогнозируют синоптики.

В выходные дни небо временами будет проясняться, местами пройдут кратковременные снегопады, на побережье, в основном в Курземе, возможен сильный снег. Ночью и в утренние часы температура воздуха опустится до -3...-9 градусов, местами при ясном небе - до -14 градусов. В субботу днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, в воскресенье - до -2…-7 градусов.

В начале следующей недели ожидается слабый ветер с моря, который местами принесет сильные осадки. С середины недели будет преобладать восточный, юго-восточный ветер, который может принести более холодный воздух из России, где усиливается антициклон и морозы.

В Западной Европе со второй половины следующей недели ожидается усиление атлантических циклонов с дождливой, теплой и ветреной погодой. Не исключено, что теплый и влажный воздух достигнет и стран Балтии, но, согласно текущим прогнозам, антициклон из России будет оказывать больше влияния на погоду в Латвии.

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