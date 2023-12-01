Суббота будет облачной, местами возможен снег

В прибрежных районах возможен снег. Дороги на отдельных участках будут скользкими. При слабом ветре воздух прогреется до -3....-7 градусов, в Курземе температура воздуха составит 0...-3 градуса.

В Риге суббота будет облачной, периодически возможен снег. Улицы и тротуары будут скользкими. Ожидается слабый ветер, а температура воздуха повысится до -4...-5 градусов.