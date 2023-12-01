Суббота будет облачной, местами возможен снег

В субботу в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, в основном на востоке страны периодически возможны прояснения, сообщают синоптики.
В прибрежных районах возможен снег. Дороги на отдельных участках будут скользкими. При слабом ветре воздух прогреется до -3....-7 градусов, в Курземе температура воздуха составит 0...-3 градуса.
В Риге суббота будет облачной, периодически возможен снег. Улицы и тротуары будут скользкими. Ожидается слабый ветер, а температура воздуха повысится до -4...-5 градусов.
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