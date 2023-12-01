В субботу в Латвии снег будет идти лишь местами

Осадки будут незначительными и кратковременными, а в некоторых районах на побережье возможен более обильный снегопад. Сохранится слабый ветер и безветрие.

Температура воздуха ночью понизится до -3...-8 градусов, местами под ясным небом - с наибольшей вероятностью в Видземе - столбики термометров опустятся до -13 градусов.

Максимальная температура днем составит 0...-5 градусов, в восточной части страны похолодает до -7 градусов.

В Риге в ночь на субботу временами будет идти снег, день может пройти без осадков и даже возможна солнечная погода. Ветер - слабый. Температура воздуха ночью будет колебаться у отметки -5 градусов, а в середине дня поднимется на градус-два выше.