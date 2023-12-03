Синоптики предупреждают о надвигающемся холоде: в течение недели похолодает до -20 градусов

Сегодня ночью небо прояснится только в некоторых районах Латвии, а в отдельных частях страны, в основном в Курземе и западной Видземе, ожидается снег. На дорогах будет скользко. Будет дуть слабый ветер, температура опустится до -5...-10 градусов, на востоке до -10...-14 градусов. В то же время на побережье в течение ночи будет не холоднее -3...-5 градусов.

В Риге за ночь немного прояснится, но существенных осадков не ожидается. Улицы и тротуары останутся скользкими. Будет дуть слабый ветерок, а температура воздуха опустится до -5...-7 градусов.

Первая половина следующей недели не будет сильно отличаться от первых выходных декабря: временами будет идти снег, местами высота снежного покрова увеличится на несколько сантиметров. Будет преобладать слабый ветер. Сохранится и мороз, воздух местами остынет до -11...-15 градусов.

Столбик термометра будет опускаться все ниже и ниже: в большинстве районов страны ночью в середине недели будет уже -10...-17 градусов, а при ясном небе местами похолодает до -20 градусов.