В понедельник в Латвии местами ожидается сильный снегопад

В понедельник на большей части Латвии временами ожидается снег, местами в Курземе и Видземе - сильный, прогнозируют синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил для Курземе и Видземе предупреждение желтой степени о сильном снегопаде: ожидается, что днем толщина снежного покрова местами там увеличится на 5-8 сантиметров. Видимость во время снегопада снизится до 500-1000 метров, дороги будут скользкими.
Во многих районах страны сквозь облака будет выглядывать солнце. Ветер ожидается преимущественно западный, на побережье также возможен умеренный северо-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит от -7 градусов в некоторых районах на севере Видземе до +1 градуса местами на побережье.
В Риге снег ожидается лишь временами, возможны периодические прояснения. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до -2...-3 градусов.
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