В понедельник в Латвии местами ожидается сильный снегопад

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил для Курземе и Видземе предупреждение желтой степени о сильном снегопаде: ожидается, что днем толщина снежного покрова местами там увеличится на 5-8 сантиметров. Видимость во время снегопада снизится до 500-1000 метров, дороги будут скользкими.

Во многих районах страны сквозь облака будет выглядывать солнце. Ветер ожидается преимущественно западный, на побережье также возможен умеренный северо-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от -7 градусов в некоторых районах на севере Видземе до +1 градуса местами на побережье.

В Риге снег ожидается лишь временами, возможны периодические прояснения. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до -2...-3 градусов.