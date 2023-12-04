Во вторник местами по стране выглянет солнце

Во вторник в Латвии ожидается частичная облачность, местами выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Местами - главным образом на побережье - возможен снег. Сохранится слабый ветер и безветрие.
На большей части территории страны температура воздуха днем составит -1...-6 градусов.
В Риге в первой половине дня еще возможен снег, ожидается переменная облачность, будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит -3 градуса.
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