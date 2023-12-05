Ноябрь в Латвии был холоднее нормы

Ноябрь стал самым холодным с 2016 года, когда среднемесячная температура воздуха составила +0,8 градуса.

Самая низкая температура воздуха была -15,1 градуса 29 ноября в Мадоне, а самая высокая - +13,8 градуса в первый день месяца в Резекне.

До середины ноября температура оставалась выше климатической нормы, но во второй половине месяца была ниже нормы. В конце ноября было побито шесть рекордов холода.

Метеорологическая зима началась на некоторых метеостанциях уже 16 ноября, а на большей части страны на день позже, как и в 2022 году.

Среднее количество осадков в Латвии в ноябре составило 69,5 миллиметра, или 117% месячной нормы.

В конце месяца в восточных и центральных регионах страны высота снежного покрова превысила 25 сантиметров, а на юго-востоке достигла 30 сантиметров.

Погода была преимущественно облачной, солнечного света было меньше, чем обычно, и временами дул порывистый ветер. 22-23 ноября в Вентспилсе бушевала буря, порывы ветра достигали 30,8 метра в секунду.

Листопад в этом году был очень поздним и местами продолжался до середины ноября.

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