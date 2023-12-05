В ночь на среду температура воздуха местами опустится до -16 градусов

Ожидается, что самая холодная погода будет в восточных краях. На большей части страны температура воздуха ночью понизится до -6...-11 градусов.

В среду местами пройдет небольшой снег и местами будет светить солнце. Ветер - слабый восточный, юго-восточный. Максимальная температура воздуха днем составит -3...-8 градусов.

В Риге в среду ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит -7 градусов ночью и -5 градусов днем.

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