В четверг местами ожидается снег

По прогнозам синоптиков, будет дуть юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного.

Минимальная температура воздуха в среду вечером и в ночь на четверг составит -6...-13 градусов. В середине дня воздух прогреется до -1...-6 градусов, местами на востоке страны - до -8 градусов.

В Риге в четверг ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков. Ветер - восточный, юго-восточный от слабого до умеренного. Температура в начале ночи составит -8 градусов, позже поднимется до -4 градусов.

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