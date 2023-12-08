Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни: ожидается оттепель и снег

Ночью по мере уменьшения количества облаков температура воздуха в центральной и восточной частях страны опустится до -9...-14 градусов, максимальная дневная температура составит -2...-7 градусов, на северо-востоке - до -9 градусов. В субботу снег ожидается в отдельных районах Курземе, а вечером - в центральной части Латвии.

В воскресенье и большую часть следующей недели ожидается облачное небо, снег, а при повышении температуры - мокрый снег, местами возможен небольшой дождь. При более теплой и влажной погоде участится обледенение дорог и тротуаров.

В воскресенье сохранятся морозы, а на следующей неделе температура будет держаться в основном около нуля, но в отдельные ночи с появлением облаков опустится ниже -5 градусов. Ветер будет преимущественно слабый, временами образуется туман.

Галерея: Оттепель в Риге

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