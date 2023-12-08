Ночь на субботу будет холодной: местами температура воздуха опустится до -14 градусов

В ближайшие сутки погода будет преимущественно пасмурной, местами пройдет небольшой снег, больше осадков ожидается в субботу днем в некоторых районах Курземе, а вечером и в центральной части страны.

Будет дуть восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура днем составит -2...-7 градусов, на северо-востоке страны - до -9 градусов.

В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода, вечером пойдет небольшой снег. Слабый или умеренный ветер будет дуть с востока, юго-востока. Температура воздуха ночью понизится до -9 градусов и днем поднимется до -5 градусов.

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