Фото ⟩ В ночь на воскресенье много где пройдет снег, но мороз начнет отступать

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный и восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит -2...-6 градусов, в северо-восточных районах - до -8 градусов.

В Риге ночью небо затянут облака, ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер. Температура воздуха будет в пределах -2...-4 градусов.

10.12. Apmācies. Naktī daudzviet snigs, dienā vien vietām gaidāms neliels sniegs. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni! Pūtīs lēns līdz mērens DA/A vējš. Gaisa t. -1…-6°, naktī ziemeļaustrumu rajonos līdz -8°. pic.twitter.com/GXO9wu7t14 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 9, 2023

Фото: Зима в городе

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