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Фото ⟩ В ночь на воскресенье много где пройдет снег, но мороз начнет отступать

rus.tvnet.lv/LETA
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Сотрудники полиции в Риге
Сотрудники полиции в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

Ночью небо будет облачным и во многих местах пройдет снег, свидетельствует метеорологическая информация.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный и восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит -2...-6 градусов, в северо-восточных районах - до -8 градусов.

В Риге ночью небо затянут облака, ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер. Температура воздуха будет в пределах -2...-4 градусов.

Фото: Зима в городе

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