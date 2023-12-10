Фото ⟩ В воскресенье будет пасмурно, утром местами будет идти снег

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит -1..-6 градусов. На отдельных участках дороги будет скользко.

Labrīt! Šodien debesis būs apmākušās, galvenokārt austrumos nedaudz snigs. Ceļi būs slideni! Pūtīs lēns līdz mērens DA/A vējš. Gaiss iesils līdz -1…-6°. pic.twitter.com/3XApKV2rbn — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 10, 2023

В Риге днем будет облачно, небольшой снег ожидается еще утром, свидетельствуют данные LVĢMC. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер, и температура воздуха сохранится в пределах -2..-4 градусов.

Фото: рождественская елка возле Рижского замка

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