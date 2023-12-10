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Фото ⟩ В воскресенье будет пасмурно, утром местами будет идти снег

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Первый снег в Бастейкалнсе
Первый снег в Бастейкалнсе Фото: Paula Čurkste/LETA

Днем погода будет пасмурной, однако лишь местами ожидается небольшой снег, свидетельствует метеорологическая информация.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит -1..-6 градусов. На отдельных участках дороги будет скользко.

В Риге днем будет облачно, небольшой снег ожидается еще утром, свидетельствуют данные LVĢMC. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер, и температура воздуха сохранится в пределах -2..-4 градусов.

Фото: рождественская елка возле Рижского замка

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