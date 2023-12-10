Фото ⟩ В ночь на понедельник ожидается снегопад; утром дороги могут обледенеть

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в понедельник местами выпадет от пяти до шести см снега. Дороги будут скользкими, возможно образование гололеда.

Будет дуть юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, а минимальная температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 градусов, максимальная ожидаемая температура днем составит -2...+2 градуса, сообщает LVĢMC.

В Риге ночь будет пасмурной, начиная со второй ее половины начнет идти снег. Улицы и тротуары будут скользкими, предупреждает ЛЦСГМ. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит -2...-3 градуса.

Tuvākajās diennaktīs gaisa temperatūra galvenokārt svārstīsies ap nulli, palaikam gaidāmi nokrišņi, lielākā daļa sniegs un slapjš sniegs. Pašreiz izskatās, ka laikā ap 17. - 20. decembri iespējams spēcīgāks atkusnis, un nevar zināt, vai visā Latvijā Ziemassvētki būs balti. — Jānis Trallis (@meteozinas) December 10, 2023

Фото: украшенная к Рождеству Огре

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