Вс, 10.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото ⟩ В ночь на понедельник ожидается снегопад; утром дороги могут обледенеть

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Ночью небо над Латвией будет затянуто облаками, а во второй половине ночи во многих местах ожидается продолжительный снегопад, свидетельствует метеорологическая информация.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в понедельник местами выпадет от пяти до шести см снега. Дороги будут скользкими, возможно образование гололеда.

Будет дуть юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, а минимальная температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 градусов, максимальная ожидаемая температура днем составит -2...+2 градуса, сообщает LVĢMC.

В Риге ночь будет пасмурной, начиная со второй ее половины начнет идти снег. Улицы и тротуары будут скользкими, предупреждает ЛЦСГМ. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит -2...-3 градуса.

Фото: украшенная к Рождеству Огре

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх