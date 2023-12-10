В понедельник по всей стране возможен снег; воздух прогреется до +1 градуса

В понедельник в Латвии сохранится облачная погода, ожидается снег и мокрый снег, местами осадки будут продолжительными, прогнозируют синоптики.
Местами - главным образом на курземском побережье - возможен и небольшой дождь. В центральной и восточной части страны в силе предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном снеге. Дороги будут скользкими.
Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +1...-3 градусов.
В Риге в понедельник ожидается облачная погода с небольшим снегом. При умеренном восточном, юго-восточном ветре воздух прогреется до нуля градусов.
Фото: Украшенный к Рождеству Огре
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