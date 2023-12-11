Во вторник станет теплее, пройдет снег и ледяной дождь

Во многих местах снег будет идти долго, в восточной части страны снежный покров станет толще на 7-10 сантиметров. На дорогах будет скользко. Также ожидается дымка, местами сгустится туман.

В центральных и восточных регионах Латвии сохранится желтое предупреждение о сильном снегопаде.

Температура воздуха составит +2...-3 градуса как ночью, так и днем. Будет дуть слабый ветер переменных направлений, в Латгалии - восточный ветер от слабого до умеренного.

В Риге во вторник ожидается продолжительный, но преимущественно небольшой снег, возможны морось и туман. Ночью температура поднимется до -1 градуса при слабом восточном ветре, а днем ветра практически не будет, и потеплеет до +1 градуса.

Галерея: Зима в Риге

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