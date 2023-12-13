В среду потеплеет до +1; на дорогах ожидается гололед

Сохранится облачность, местами туман и кратковременный снег. Ожидается слабый ветер и безветрие.

В середине дня дорожные условия улучшатся, но с наступлением темноты обледенение возобновится.

В Риге ожидается облачный день с вероятностью тумана и кратковременного снега. Температура воздуха составит около нуля градусов.

Галерея: Зима в Риге

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