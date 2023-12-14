Перед большой оттепелью в некоторых районах Латвии еще сильнее пойдет снег

Температура воздуха ночью составит от +1 градуса местами на побережье до -9 градусов в некоторых регионах Видземе. Днем температура воздуха составит 0…-4 градуса, на побережье - до +3 градусов, вечером на западном побережье Курземе - до +5 градусов.

В Риге днем будет около 0 градусов, а к вечеру температура опустится до нескольких градусов ниже нуля.

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