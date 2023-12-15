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Вечером в субботу возможен ледяной дождь

rus.tvnet.lv/LETA
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Зимняя слякоть. Иллюстративное фото.
Зимняя слякоть. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В субботу в Латвии будет преимущественно облачная и туманная погода, временами ожидаются небольшие осадки - снег, дождь, ледяной дождь, сообщают синоптики.

Больше осадков выпадет вечером в субботу. В некоторых районах страны сгустится туман. Вечером в субботу на западном побережье Курземе будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 19 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +4 градусов на западном побережье Курземе до -8 градусов в восточных районах. Максимальная температура воздуха днем и вечером в субботу составит 0...+5 градусов, на западном побережье Курземе -  до +7 градусов.

В Риге ночью ожидаются небольшие осадки, днем - морось и дымка, ветер - от слабого до умеренного с юго-запада. Вечером в пятницу ожидается небольшой мороз, ночью температура поднимется до нуля градусов, а в субботу - до +3 градусов.

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