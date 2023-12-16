На побережье прогнозируется сильный ветер. Объявлено желтое предупреждение

Синоптики прогнозируют, что в первой половине ночи юго-западный, западный ветер усилится, а его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Могут ломаться ветки деревьев, а незакрепленные или отломанные предметы могут летать по воздуху, а некоторые виды деятельности на свежем воздухе могут быть затруднены.

Желтое предупреждение о сильном ветре будет действовать с 21:00 субботы, 16 декабря, до 4:00 воскресенья, 17 декабря.

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