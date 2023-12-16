Началась оттепель: с неочищенных крыш будут падать лед и снег

В субботу, 16 декабре, ожидается облачная погода, по всей Латвии наступит оттепель, временами будет идти дождь или снег, в результате чего улицы станут скользкими, а с неочищенных крыш будут падать лед и снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем небо над Латвией будет преимущественно затянуто облаками, временами ожидаются осадки - в основном дождь, на востоке также мокрый снег и снег, которые к полудню сформируют наледь.
В результате потепления дороги станут скользкими, повысится риск сползания с неочищенных крыш снега и сосулек.
Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, который на морском побережье усилится и ближе к вечеру в порывах достигнет скорости 15-17 метров в секунду.
Температура воздуха днем постепенно повысится и вечером достигнет +1…+6 градусов.
В Риге днем тоже будет пасмурно, во второй половине дня пойдет дождь. Улицы и тротуары станут скользкими, с неочищенных крыш вероятно падение снега и сосулек. Будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного.
Максимальная температура воздуха ожидается вечером, когда столбик термометра достигнет отметки +2…+4 градуса.
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