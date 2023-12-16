Синоптики выступили с неприятным прогнозом на воскресенье: Латвии достигнет обширная зона осадков

В ночь на воскресенье погода будет преимущественно облачной, временами ожидается дождь. Местами возможно кратковременное формирование тумана, при котором видимость снизится до 200-500 метров. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер с усилением в порывах до 15-17 м/с, а на морском побережье - до 20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах +1…+6 градусов.

В Риге ночью небо будет преимущественно затянуто облаками, в первой половине ночи время от времени будет идти дождь и возможно формирование тумана. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер с порывами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха ожидается в пределах +3…+5 градусов.

В воскресенье днем будет преимущественно пасмурная погода, лишь в полдень местами на востоке страны вероятны кратковременные прояснения. Во второй половине дня Латвии с юго-запада достигнет обширная зона осадков, поэтому на большей части территории страны ожидаются дожди. Местами образуется туман. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, на морском побережье - с порывами до 15-17 м/с, максимальная температура воздуха сохранится в пределах +1…+6 градусов.

В Риге воскресенье будет преимущественно пасмурным, во второй половине дня ожидается дождь и возможно образование тумана. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, температура воздуха днем составит +3…+5 градусов.

LVĢMC напоминает, что с наступлением оттепели с неочищенных крыш могут падать снег и сосульки, поэтому следует проявлять осторожность.

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