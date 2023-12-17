В воскресенье днем ​​на большей части Латвии ожидается дождь

В воскресенье, 17 декабря, метеорологические условия в Латвии существенно не изменятся до полудня, когда к стране приблизится обширная зона осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Днем будет преимущественно облачно, лишь в полдень местами на востоке страны возможны кратковременные прояснения.
Во второй половине дня с юго-запада Латвии достигнет обширная зона осадков, поэтому на большей части территории страны ожидаются дожди. Местами образуется туман.
Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, на морском побережье - с порывами до 15-17 м/с, максимальная температура воздуха сохранится в пределах +1…+6 градусов.
В Риге в воскресенье будет преимущественно облачно, во второй половине дня ожидается дождь и возможно формирование тумана. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, температура воздуха днем составит +3…+5 градусов.
LVĢMC напоминает, что с наступлением оттепели с неочищенных крыш могут падать снег и сосульки, поэтому следует проявлять осторожность.
Галерея: Дождливая погода в Риге
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