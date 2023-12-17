Синоптики выступили с прогнозом на неделю: много дождей, сильный ветер и до +8 градусов

На всей территории Латвии временами будут идти дожди, а температура воздуха и днем, и ночью будет держаться в пределах 0…+8 градусов. В результате снежный покров продолжит таять. С неочищенных крыш будут падать снег и сосульки.

Гидрологическая обстановка на реках осложнится, поэтому жителям следует следить за ее развитием.

Под влиянием циклонов ветер в отдельные дни будет порывистым, во вторник на всей территории страны его скорость в порывах будет достигать 15-19 м/с. Есть вероятность, что в праздничные выходные местами выпадет снег, а столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.

В начале недели небо будет преимущественно закрыто облаками. В понедельник ночью временами ожидаются дожди, а днем небольшой дождь возможен лишь местами. В ночь на вторник к территории страны приблизится новая зона осадков, которая принесет дожди во многие регионы. Днем, начиная с запада, облака постепенно рассеются и дожди прекратятся. Будет дуть юго-западный, западный ветер от умеренного до умеренно сильного.

В ночь на понедельник на морском побережье порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, во вторник уже по всей Латвии он будет таким же порывистым, на морском побережье достигая скорости 20-21 м/с. Там, где ветер будет слабее, образуется туман и ухудшится видимость.

Температура воздуха во многих местах и днем, и ночью составит +1…+7 градусов.

В оставшиеся рабочие дни погода существенно не улучшится. На всей территории страны временами ожидаются дожди, местами продолжительные. Ветер также сохранится порывистый, особенно на морском побережье.

Есть вероятность, что в некоторых районах к Рождеству вернется минусовая температура и выпадет снег. Устойчивые минусы, образование и сохранение снежного покрова больше возможны в восточных районах страны, прогнозирует LVĢMC.

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