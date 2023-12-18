Фото ⟩ Вторник будет дождливым, температура до +8 градусов

Во вторник ожидается дождливая и ветреная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет преимущественно пасмурным, больше всего осадков выпадет на востоке страны. Будет дуть умеренный и умеренно сильный юго-западный, западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье - до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха повысится до +5...+8 градусов.
В Риге будет пасмурно, временами пройдут дожди. Скорость юго-западного, западного ветра порывами составит до 15-16 метров в секунду, температура воздуха - от +5 до +7 градусов.
19.12. Mākoņains, visā teritorijā līs, dienā vairāk nokrišņu būs austrumos. Iestājoties atkusnim, no netīrītajiem jumtiem gaidāma sniega un lāsteku krišana! Vietām migla. Mērens/mēreni stiprs DR/R vējš, brāzmās 15-19 m/s, jūras piekrastē 20-21 m/s. Gaisa t. naktī un dienā +3…+8° pic.twitter.com/cqpKdEZ6BT— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 18, 2023
Фото: Ремонт берегового променада на ул. Мукусалас
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