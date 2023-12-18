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Фото ⟩ Вторник будет дождливым, температура до +8 градусов

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Фото: Schutterstock.com

Во вторник ожидается дождливая и ветреная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет преимущественно пасмурным, больше всего осадков выпадет на востоке страны. Будет дуть умеренный и умеренно сильный юго-западный, западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье - до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха повысится до +5...+8 градусов.

В Риге будет пасмурно, временами пройдут дожди. Скорость юго-западного, западного ветра порывами составит до 15-16 метров в секунду, температура воздуха - от +5 до +7 градусов.

Фото: Ремонт берегового променада на ул. Мукусалас

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