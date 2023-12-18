Фото ⟩ Вторник будет дождливым, температура до +8 градусов

День будет преимущественно пасмурным, больше всего осадков выпадет на востоке страны. Будет дуть умеренный и умеренно сильный юго-западный, западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду, на побережье - до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха повысится до +5...+8 градусов.