Вторник будет дождливым, воздух прогреется до +8 градусов

Будет дуть умеренный и умеренно-сильный юго-западный, западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду, на морском побережье - до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха повысится до +5...+8 градусов.

В Риге ожидается в основном облачная погода, периодически будут идти дожди. Ожидается умеренный или умеренно-сильный юго-западный, западный ветер порывами до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах +5...+7 градусов.

С наступлением оттепели ожидается падение снега и сосулек с нечищенных крыш, поэтому синоптики призывают жителей быть осторожными.

Фото: Ремонт берегового променада на ул. Мукусалас

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