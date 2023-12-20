В четверг местами выпадет несколько сантиметров снега

День будет облачным, утром местами с прояснениями. Временами ожидаются осадки, в основном мокрый снег.

Во второй половине дня Латвию с запада начнет пересекать обширная зона осадков, что приведет к увеличению на востоке снежного покрова на 2-4 см.

Будет дуть юго-западный, южный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.

В Риге днем временами ожидаются осадки, а температура воздуха составит +2…+3 градуса.

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