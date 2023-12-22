Фото ⟩ В пятницу ожидается мокрый снег, тротуары и дороги будут скользкими

Видимость во время снегопада составит от 500 до 1000 метров. Дороги будут скользкими, и на проводах и ветках деревьев образуются отложения мокрого снега.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +1 до +3 градусов.

В Риге днем ожидается преимущественно облачная погода, временами с осадками, в основном в виде мокрого снега.

Улицы и тротуары будут скользкими, на проводах и ветках деревьев образуются отложения мокрого снега.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха немного повысится и составит от +1 до +3 градусов.

Decembra 2. dekādē pēc aukstā mēneša sākuma ievērojami paaugstinājās gaisa temperatūra un pat reģistrēti divi maksimālās gaisa temperatūras rekordi; nokusa arī sniega sega.



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