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Фото ⟩ В пятницу ожидается мокрый снег, тротуары и дороги будут скользкими

rus.tvnet.lv/LETA
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Мокрый снег. Иллюстративное фото.
Мокрый снег. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В пятницу будет преимущественно пасмурно, временами ожидаются осадки, местами снежный покров увеличится на пять сантиметров, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Видимость во время снегопада составит от 500 до 1000 метров. Дороги будут скользкими, и на проводах и ветках деревьев образуются отложения мокрого снега.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +1 до +3 градусов.

В Риге днем ожидается преимущественно облачная погода, временами с осадками, в основном в виде мокрого снега.

Улицы и тротуары будут скользкими, на проводах и ветках деревьев образуются отложения мокрого снега.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха немного повысится и составит от +1 до +3 градусов.

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