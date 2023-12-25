Мокрый снег и ветер: прогноз синоптиков на вторник

Ночью небо будет оставаться в основном затянутым облаками, временами ожидаются осадки, в основном мокрый снег и снег. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, порывами до 15-17 метров в секунду на побережье.

Температура воздуха понизится до -1...+4 градусов, на северо-востоке воздух остынет до -1...-3 градусов.

В Риге погода будет преимущественно облачной, во второй половине ночи местами пройдет снег.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, а минимальная температура воздуха составит около 0 градусов.

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